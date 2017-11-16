Следователями СК Московской области выясняются обстоятельства смерти новорожденного ребенка
16.11.2017, 19:47
OREANDA-NEWS. 15 ноября 2017 года примерно в 18 часов при расфасовке мусора на конвейере сортировочной станции мусора ООО "СПМ Долгопрудный", было обнаружено тело новорождённого ребёнка мужского пола. По данному факту следственным отделом по городу Долгопрудный ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.
В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что мусор, в котором обнаружен новорождённый, был привезён 15 ноября 2017 года из Северного административного округа города Москвы.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Опрашивается персонал сортировочной станции мусора и водители мусоровозов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение
В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что мусор, в котором обнаружен новорождённый, был привезён 15 ноября 2017 года из Северного административного округа города Москвы.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Опрашивается персонал сортировочной станции мусора и водители мусоровозов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Источник: Следственный комитет