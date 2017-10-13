ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации бывшему мэру г.Переславля Залесского Денису Кошурникову предъявлено обвинение в окончательной редакции по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий) и завершены следственные действия. Участники уголовного судопроизводства приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

В ближайшее время будет также предъявлено обвинение в окончательной редакции ещё двум фигурантам этого уголовного дела: учредителю и генеральному директору ООО «НТфарма» Рустаму Атауллаханову по ч.4 ст.160 УК РФ и п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (растрата, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления) и Евгению Султанову по ч.4 ст.160 УК РФ.

По данным следствия, начиная с 2010 года, АО «РОСНАНО» инвестировало в ООО «НТфарма» более 1 млрд рублей для строительства на территории Переславского района Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Указанный завод руководители проектной компании обязались построить и запустить к сентябрю 2012 года, однако этот срок неоднократно переносили. Работы по реализации указанного проекта на протяжении многих лет не осуществляются, денежные средства, полученные ООО «НТфарма» от АО «РОСНАНО», растрачены, и в результате завод до настоящего времени не построен. С целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО «Протэкт» земельный участок. При этом Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района. Данный участок находится на территории Национального парка «Плещеево озеро», в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима. Тем не менее, такое разрешение было выдано Кошурниковым. В результате строительства, которое велось на основании незаконного разрешения, был причинён невосполнимый вред объектам растительного мира в охранной хоне Национального парка «Плещеево озеро».

В ходе следствия Кошурников и Султанов признали свою вину.