ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование уголовного дела о гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Следствием изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах. В настоящее время следователями проводится активная работа по исследованию этих документов.

Детально изучается процесс организации противопожарной безопасности, анализируются должностные инструкции лиц, на которых были возложены обязанности по ее обеспечению. Устанавливаются причины и условия, предшествовавшие и приведшие к трагедии. Уже назначены и проводятся пожарно-техническая, судебная строительная, ситуационная и ряд других необходимых экспертиз.

Напомним, что по уголовному делу обвинение по различным статьям УК РФ предъявлено 7 фигурантам. Кроме того, деятельность отдельных чиновников проверяется на предмет коррупционной составляющей. Продолжается установление всех причастных к трагедии. В ближайшее время следствием будет дана правовая оценка действиям еще ряда лиц, в том числе представителей контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников.