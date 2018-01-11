ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава думского Комитета по международным делам, член фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ в 2018 году.

Леонид Слуцкий отметил, что Россия, как и два предыдущих года, не станет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ на 2018 год и не поедет на январскую сессию ни в полном, ни в усеченном составе.

Причина, по словам парламентария, заключается в том, что до сих пор не было выполнено главное условие: внесение в регламент ПАСЕ поправок, отменяющих норму о возможности лишения права голоса национальных делегаций.

«Пока действуют эти дискриминационные положения регламента и так называемые санкционные статьи, Россия не вернется к работе в ассамблее, об этом было заявлено на различных уровнях много раз», - объяснил Слуцкий.

Парламентарий добавил, что еще в декабре прошлого года было принято решение о создании специальной комиссии по гармонизации уставных органов - Комитета министров Совета Европы и ПАСЕ.

«В основе ее работы лежит идея доклада лидера политгруппы социалистов Микеле Николетти, который настаивает, что в работе обеих структур в обязательном порядке должны принимать участие все 47 стран Совета Европы. Посмотрим, что коллеги предложат», - сообщил глава думского Комитета.