ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава думского Комитета по международным делам, член фракции ЛДПР Леонид Слуцкий убеждён, что если Америка выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации иранской ядерной программы (СВПД), Вашингтон может стать изгоем в Совете Безопасности ООН.

Как подчеркнул на днях Дональд Трамп, СВПД идёт вразрез с интересами Вашингтона. Америке выгодно постоянно говорить о нарушениях со стороны Ирана положений соглашения по атомной программе. Но президент США не понимает, что в случае разрыва СВПД по Ирану Америка останется в изоляции в СБ ООН, сообщил Слуцкий.

«Обвинения в невыполнении условий соглашения в адрес Тегерана голословны и бездоказательны. Остальные члены «шестёрки» выступают за сохранение «иранской сделки». В Европе, Китае и России хорошо осознают, к каким непоправимым последствиям могут привести подобные провокации в сторону Ирана. Разрыв СВПД станет негативным сигналом ещё и для КНДР в плане ненадёжности дипломатического пути для урегулирования ситуации вокруг развития ядерной программы.

У США один и тот же почерк в отношении стран, которые неугодны Америке. Они начинают в ежедневном режиме подвергать необоснованной критике страну, используя для этого самые невероятные поводы. Вдруг стала плохой сделка по Ирану. Это используется для того, чтобы вновь поместить Тегеран на «ось зла», продолжать в угоду своим интересам поддерживать имидж Ирана как «страны изгоя» и сохранять санкционный прессинг», - объяснил парламентарий.