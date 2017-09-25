ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Госдумы по международным делам, член фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал итоги выборов в Бундестаг ФРГ вполне предсказуемыми.

По мнению парламентария, предварительные итоги выборов в Германии стали наглядной иллюстрацией кризиса во всей Европе, связанного как с социально-экономической ситуацией, так и с миграционным фактором.

«Итоги выборов в Бундестаг ФРГ оказались в значительной степени предсказуемыми - и в плане победы блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель, и в плане прохождения в парламент правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Последнее для меня лично не стало сенсацией, хотя сами лидеры АдГ называют свой результат землетрясением для Германии.

«Альтернатива для Германии» является аналогом «Национального фронта» во Франции, который, как известно, на этом же фоне получил в этом году свой самый высокий процент на выборах в Пятой республике за всё время существование партии. В Европе наблюдается поиск новой идеи, которая может помочь ввернуть европейцам их свободу выбора и независимость от политики большого заокеанского брата», отметил Леонид Слуцкий.

Глава думского Комитета по международным делам высказал надежду, что немецкий парламент в таком составе сможет работать конструктивно и без противоречий. Со своей стороны, депутаты Госдумы будут также наращивать сотрудничество с бундестагом, отметил Леонид Слуцкий.