ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Госдумы по международным делам, член фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, которому поручено вести подготовку визита делегации Госдумы в Сирию, сообщил, что поездка депутатов может состояться ещё до конца этого года.

Как рассказал парламентарий, в минувшую пятницу на полях Межпарламентского союза Вячеслав Володин встретился с новым председателем Народного Совета Сирии Хаммудом Сабагом, который пригласил спикера Государственной Думы РФ посетить Сирийскую Арабскую Республику. Вячеслав Володин от лица нижней палаты парламента принял приглашение.

«Сейчас мы будем стараться привлечь к участию в этой поездке депутатов из европейских стран. Этот совместный визит должен укрепить контакты между парламентариями. Также он будет содействовать скорейшему распространению режима прекращения боевых действий на всю территорию страны, а также оказания помощи в восстановлении разрушенной инфраструктуры Сирии», - объяснил Леонид Слуцкий.