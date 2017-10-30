Смертность от туберкулеза в России снижается, но растет его устойчивость к лекарствам
30.10.2017, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почти половина всех новых случаев лекарственно устойчивого туберкулёза приходится на Индию, Китай и Россию. Эта статистика приводится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ситуации в области туберкулёза.
В целом, несмотря на некоторые успехи в предотвращении и лечении этого заболевания, туберкулёз по-прежнему входит в десятку самых опасных инфекционных болезней. Если не предпринять решительных действий, то вряд ли удастся достичь поставленной ВОЗ цели: к 2030 году покончить с туберкулёзом.
По данным авторов доклада, начиная с 2000 года, благодаря принятым мерам, удалось сохранить жизнь 53 млн. человек. В то же время в прошлом году туберкулёзом заразились 10,4 млн. человек. Десять процентов из них - люди, живущие с ВИЧ.
Наибольшую угрозу представляет туберкулёз, устойчивый к лекарствам.
Главная причина появления этого штамма – прерывание курса лечения. Он особенно распространён в постсоветских странах. Так, в России в 2016 году доля новых случаев заражения туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью составила 27 процентов, а среди повторных случаев – 65 процентов. Правда в целом, начиная с пикового 2005 года, смертность от туберкулёза в России неуклонно снижается.
В целом, несмотря на некоторые успехи в предотвращении и лечении этого заболевания, туберкулёз по-прежнему входит в десятку самых опасных инфекционных болезней. Если не предпринять решительных действий, то вряд ли удастся достичь поставленной ВОЗ цели: к 2030 году покончить с туберкулёзом.
По данным авторов доклада, начиная с 2000 года, благодаря принятым мерам, удалось сохранить жизнь 53 млн. человек. В то же время в прошлом году туберкулёзом заразились 10,4 млн. человек. Десять процентов из них - люди, живущие с ВИЧ.
Наибольшую угрозу представляет туберкулёз, устойчивый к лекарствам.
Главная причина появления этого штамма – прерывание курса лечения. Он особенно распространён в постсоветских странах. Так, в России в 2016 году доля новых случаев заражения туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью составила 27 процентов, а среди повторных случаев – 65 процентов. Правда в целом, начиная с пикового 2005 года, смертность от туберкулёза в России неуклонно снижается.
Источник: ООН