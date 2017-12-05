ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Телеведущая Ксения Собчак, называющая себя "кандидатом против всех" на предстоящих выборах президента РФ, объявила о планах создать "правую партию" для участия в будущей парламентской кампании.

По мнению председателя партии "РОДИНА", депутата Госдумы Алексея Журавлёва, либералы до сих пор путают понятия правого и левого в политике.

"Какие наполеоновские планы вынашивает "мадам против всех", - иронично заметил Журавлёв в Facebook.

Он напомнил, "что в 2003 году наш блок "Родина" вышиб из Госдумы ультралиберальный "Союз правых сил".

"И с тех пор так называемое правое (а на деле - лево-либеральное) движение в России не поднималось выше плинтуса, - отметил Журавлёв. - Причин тому несколько. И сугубо "элитарный" состав этой тусовки, и откровенная русофобия их лидеров, и отвратительное низкопоклонство перед Западом. В общем, страшно далеки они от народа. И такими же остаются по сей день. Все заявления Собчак демонстрируют это лучше любых манифестов".