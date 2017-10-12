Собранный в 2017 году урожай зерновых в Подмосковье
12.10.2017, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Аграрии Подмосковья в 2017 году уже собрали зерновых больше, чем в рекордном для региона 2015 году, валовый сбор зерна в Московской области в этом сезоне составил уже 443 тысячи тонн, сообщает РИАМО со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.
В четверг проходит пресс-конференция на тему: «Новые уникальные формы государственной поддержки для АПК Подмосковья».
«По зерну перевыполнили план и превысили рекордный 2015 год. Валовой сбор зерна в Подмосковье в 2017 году составил 443 тысячи тонн. Сбор с гектара составил 31–32 центнера», – сказал Разин.
Наилучшие результаты показали южные муниципалитеты Подмосковья. Лидером по валовому сбору стал Зарайск, где этот показатель достиг 113 тысяч тонн зерна.
«Валовый сбор картофеля 359 тысяч тонн в прошлом году. В этом году планируем превысить показатель в 360 тысяч тонн. Овощной сбор с открытого грунта пострадал. В этом году мы достигнем 85–90% от объемов производства овощей прошлого года. Сбор составит 310–315 тысяч тонн», – добавил Разин.
Он отметил, что с защищенного грунта соберут еще 40 тысяч тонн овощей. Общий объем овощей, выращенный на территории Подмосковья перекроет более 50% спроса в регионе.
В четверг проходит пресс-конференция на тему: «Новые уникальные формы государственной поддержки для АПК Подмосковья».
«По зерну перевыполнили план и превысили рекордный 2015 год. Валовой сбор зерна в Подмосковье в 2017 году составил 443 тысячи тонн. Сбор с гектара составил 31–32 центнера», – сказал Разин.
Наилучшие результаты показали южные муниципалитеты Подмосковья. Лидером по валовому сбору стал Зарайск, где этот показатель достиг 113 тысяч тонн зерна.
«Валовый сбор картофеля 359 тысяч тонн в прошлом году. В этом году планируем превысить показатель в 360 тысяч тонн. Овощной сбор с открытого грунта пострадал. В этом году мы достигнем 85–90% от объемов производства овощей прошлого года. Сбор составит 310–315 тысяч тонн», – добавил Разин.
Он отметил, что с защищенного грунта соберут еще 40 тысяч тонн овощей. Общий объем овощей, выращенный на территории Подмосковья перекроет более 50% спроса в регионе.
Источник: http://mosreg.ru