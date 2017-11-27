ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московский бизнес — один из самых конкурентоспособных в мире, и задача города — помогать развитию предпринимательства. Об этом сказал Сергей Собянин на открытии бизнес-форума Synergy Global Forum. «Самое важное, что зависит от города, — это создание соответствующей инфраструктуры для бизнеса. Именно поэтому несколько лет назад мы поставили перед собой цель, определили приоритет — формирование условий для ведения бизнеса. И самое главное — это развитие бизнес-инфраструктуры: строительство торговых и бизнес-центров, развитие московских предприятий», — объяснил он. За последние семь лет в столице построили 12 миллионов квадратных метров коммерческих площадей — по одному квадратному метру на жителя.



Сергей Собянин добавил: «Благодаря этому стало больше возможностей зарегистрировать предприятие в Москве и вести здесь бизнес, особенно это касается малых и средних предприятий. Каждый год их становится все больше и больше, и сегодня их в Москве свыше 700 тысяч». А благодаря льготам, например на подключение к инженерным коммуникациям, вкладывать в развитие промышленности в столице стало проще, чем в любом другом регионе страны.



Для предпринимателей созданы порталы «Навигатор» и imoscow, на которых можно узнать все о бизнесе в городе, в том числе инновационном. Развитие инноваций особенно важно для столицы. Именно поэтому за последние годы создано больше 30 технопарков, где открыты тысячи предприятий. Малый и средний бизнес включается в развитие высоких технологий. «Космическая отрасль, авиастроение, автомобилестроение, оборонные промышленные предприятия, атомная промышленность — это то, чем всегда Москва гордилась, и мы должны поддерживать эти отрасли», — подчеркнул Мэр Москвы.



Для развития города важно и создание удобной транспортной инфраструктуры, поэтому Москва направила на решение транспортной проблемы большие ресурсы. В столице строят метро, дороги, развязки, реконструируют железные дороги. «Московское центральное кольцо вернуло к жизни тысячи гектаров депрессивных промышленных территорий, и так каждое движение, каждый километр дорог, каждый километр линий метро порождает встречную волну инвестиций и развития», — объяснил Сергей Собянин.



Возможности для бизнеса создают и фестивали и массовые мероприятия, которые проходят на улицах города. Общественные пространства за последние годы сильно изменились, и благодаря этому количество туристов увеличилось с 12–14 миллионов до 21 миллиона.



Сергей Собянин также поблагодарил предпринимателей за их работу: «Я хотел сегодня от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за ваш труд и талант, за то, что вы вкладываете свою душу в свое дело и двигаете свой бизнес и Москву».



Перед открытием форума он встретился с писателем Ником Вуйчичем и поблагодарил его за участие в форуме: «Такие люди, как вы, заряжают нас энергией, и я надеюсь, что ваше сегодняшнее выступление перед тысячами московских бизнесменов зарядит их энергией и желанием не только мечтать, но и реализовать свои мечты». Сегодня бизнес — движущая сила экономики, поэтому столица ему помогает, развивая инфраструктуру.



Ник Вуйчич согласился, что стимулировать развитие бизнеса важно. «Я совершенно с вами согласен и уверен, что предпринимательство — это стержень, основной элемент благополучия любого государства», — сказал он.