Состоялось пятое заседание Российско-Китайской Рабочей группы по сотрудничеству в угольной сфере
19.09.2017, 08:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Под председательством замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского и заместителя руководителя Госэнергоуправления Китая Ван Сяолиня состоялось пятое заседание Российско-Китайской Рабочей группы по сотрудничеству в угольной сфере.
В ходе мероприятия стороны отменялись мнениями о развитии двустороннего сотрудничества в угольной сфере и достигнутых результатах, высокого оценили усилия, предпринимаемые заинтересованными ведомствами двух стран для реализации межведомственного Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в угольной сфере от 24 июня 2009 г., Протокола к Меморандуму от 27 сентября 2010 г., Дорожной карты в угольной сфере. Были также обсуждены перспективы и направления дальнейшего развития сотрудничества.
В ходе мероприятия стороны отменялись мнениями о развитии двустороннего сотрудничества в угольной сфере и достигнутых результатах, высокого оценили усилия, предпринимаемые заинтересованными ведомствами двух стран для реализации межведомственного Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в угольной сфере от 24 июня 2009 г., Протокола к Меморандуму от 27 сентября 2010 г., Дорожной карты в угольной сфере. Были также обсуждены перспективы и направления дальнейшего развития сотрудничества.
Источник: Министерство энергетики