09.04.2018, 21:33
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.
Владимир Путин ещё раз выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в Мюнстере 7 апреля.
Обстоятельно обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины с учётом безальтернативности минского Комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса.
Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.
Затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ.
Подчёркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".
Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в "нормандском формате".
Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учётом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счёт.
Глава Российского государства особо выделил важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории Сирии в соответствии с резолюцией 2401 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.
Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере - "Северного потока - 2".
Владимир Путин ещё раз выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в Мюнстере 7 апреля.
Обстоятельно обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины с учётом безальтернативности минского Комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса.
Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.
Затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ.
Подчёркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".
Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в "нормандском формате".
Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учётом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счёт.
Глава Российского государства особо выделил важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории Сирии в соответствии с резолюцией 2401 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.
Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере - "Северного потока - 2".