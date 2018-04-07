ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 апреля 2018 года православные христиане отметят один из главных праздников - Светлое Христово Воскресение - Пасху. По традиции в этот день проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество людей.

Профилактическая работа по обеспечению пожарной безопасности в период "Пасхальной недели" начата заблаговременно и будет продолжаться в выходные.

На сегодняшний день сотрудниками МЧС России проведено 26 тыс. проверочно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, задействованных в праздновании Пасхи.

Проведено 11 тысяч инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности, консультации ответственных должностных лиц по вопросам реализации установленных требований пожарной безопасности.

Органам власти и духовенству оказывается адресная организационно-методическая помощь в обеспечении пожарной безопасности объектов и территорий в праздничный период.

В местах, задействованных в праздничных мероприятиях, в том числе церквях и храмах, организовано размещение и обновление наглядной агитации касающейся вопросов соблюдения мер безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара.

В ходе профилактических мероприятий особое внимание уделяется путям эвакуации, наличию и исправности автоматических систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.