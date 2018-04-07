07.04.2018, 15:11
Сотрудниками МЧС России обеспечат безопасность в храмах в пасхальные праздники
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 апреля 2018 года православные христиане отметят один из главных праздников - Светлое Христово Воскресение - Пасху. По традиции в этот день проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество людей.
Профилактическая работа по обеспечению пожарной безопасности в период "Пасхальной недели" начата заблаговременно и будет продолжаться в выходные.
На сегодняшний день сотрудниками МЧС России проведено 26 тыс. проверочно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, задействованных в праздновании Пасхи.
Проведено 11 тысяч инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности, консультации ответственных должностных лиц по вопросам реализации установленных требований пожарной безопасности.
Органам власти и духовенству оказывается адресная организационно-методическая помощь в обеспечении пожарной безопасности объектов и территорий в праздничный период.
В местах, задействованных в праздничных мероприятиях, в том числе церквях и храмах, организовано размещение и обновление наглядной агитации касающейся вопросов соблюдения мер безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара.
В ходе профилактических мероприятий особое внимание уделяется путям эвакуации, наличию и исправности автоматических систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.
Профилактическая работа по обеспечению пожарной безопасности в период "Пасхальной недели" начата заблаговременно и будет продолжаться в выходные.
На сегодняшний день сотрудниками МЧС России проведено 26 тыс. проверочно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, задействованных в праздновании Пасхи.
Проведено 11 тысяч инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности, консультации ответственных должностных лиц по вопросам реализации установленных требований пожарной безопасности.
Органам власти и духовенству оказывается адресная организационно-методическая помощь в обеспечении пожарной безопасности объектов и территорий в праздничный период.
В местах, задействованных в праздничных мероприятиях, в том числе церквях и храмах, организовано размещение и обновление наглядной агитации касающейся вопросов соблюдения мер безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара.
В ходе профилактических мероприятий особое внимание уделяется путям эвакуации, наличию и исправности автоматических систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.
Источник: МЧС РФ