Сотрудники МЧС России Томской области вывели из леса заблудившуюся женщину с двумя детьми
22.10.2017, 18:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В осенний период сотрудникам МЧС России нередко приходится участвовать в поисково-спасательных операциях и оказывать помощь тем, кто заблудился в лесу. Время, которое требуется для того, чтобы вызволить человека из беды, во многом зависит от того, насколько своевременно потерявшийся или его родственники позвонили спасателям.
В Томской области пожарные вывели из леса заблудившуюся женщины с двумя маленькими детьми. Поняв, что не может найти дорогу обратно, она позвонила в пожарно-спасательную службу МЧС России и сообщила, что заблудилась в окрестностях посёлка Кисловка Томского района. Вместе с ней находятся её шестилетний сын и десятимесячная дочка. Представившись Яной, молодая женщина рассказала, что около двух часов назад пошла с детьми на прогулку в лес, а сейчас не может найти дорогу обратно.
В посёлок незамедлительно были направлены сотрудники специализированной пожарно-спасательной части № 16. Чтобы определить месторасположение заблудившихся людей, спасатели объяснили женщине, как при помощи смартфона она может отправить свои координаты.
Полученные данные показали, что семья в пяти километрах от населённого пункта. К предположительному месту нахождения людей спасатели отправились на квадроцикле. Поиски осложнялись тем, что начало смеркаться, пошёл дождь. Менее чем через два часа с момента сообщения о пропаже сотрудники МЧС России обнаружили потерявшихся и доставили их в посёлок.
Находясь в тёплом автомобиле поисково-спасательной службы, отогреваясь и приходя в себя, женщина рассказала о том, что пришлось испытать ей за эти часы в лесу.
"Как только я поняла, что сбилась с пути и найти обратную дорогу самостоятельно не смогу, то сразу же решила позвонить в МЧС, - рассказала Яна. – Диспетчеры выслушали меня и заверили, что помощь обязательно придёт, нужно только немного подождать. Мне было страшно не за себя, а за детей, они же такие маленькие. На телефоне оставалось всего лишь несколько процентов заряда".
По словам женщины, уже через несколько минут ей перезвонил Владислав Брусницын, который был назначен старшим поисково-спасательной группы от СПСЧ-16.
"Молодой человек на том конце провода доходчиво объяснил мне, как можно отправить свои координаты, - продолжает Яна. – Я ведь в этом ничего не понимаю. Больше всего боялась, что вот-вот сядет батарейка телефона. Но всё-таки смогла это сделать, успела. Последнее, что услышала в трубке: "Ждите! Помощь идёт!"
В общей сложности женщине с детьми пришлось провести в лесу около пяти часов. В Кисловке их уже ждала бригада скорой медицинской помощи, которая доставила маму с грудным ребёнком в больницу, подозревая, что он мог получить переохлаждение. К счастью, всё обошлось.
"От переживаний даже совсем забыла поблагодарить своих спасителей, - говорит Яна. – Я ждала укоров, упрёков в свой адрес. А вместо этого встретила столько внимания и заботы! До сих пор не понимаю, как могла сбиться с пути и так далеко отойти от посёлка. Большое спасибо всем ребятам, кто принял участие в поисках!"
В Томской области пожарные вывели из леса заблудившуюся женщины с двумя маленькими детьми. Поняв, что не может найти дорогу обратно, она позвонила в пожарно-спасательную службу МЧС России и сообщила, что заблудилась в окрестностях посёлка Кисловка Томского района. Вместе с ней находятся её шестилетний сын и десятимесячная дочка. Представившись Яной, молодая женщина рассказала, что около двух часов назад пошла с детьми на прогулку в лес, а сейчас не может найти дорогу обратно.
В посёлок незамедлительно были направлены сотрудники специализированной пожарно-спасательной части № 16. Чтобы определить месторасположение заблудившихся людей, спасатели объяснили женщине, как при помощи смартфона она может отправить свои координаты.
Полученные данные показали, что семья в пяти километрах от населённого пункта. К предположительному месту нахождения людей спасатели отправились на квадроцикле. Поиски осложнялись тем, что начало смеркаться, пошёл дождь. Менее чем через два часа с момента сообщения о пропаже сотрудники МЧС России обнаружили потерявшихся и доставили их в посёлок.
Находясь в тёплом автомобиле поисково-спасательной службы, отогреваясь и приходя в себя, женщина рассказала о том, что пришлось испытать ей за эти часы в лесу.
"Как только я поняла, что сбилась с пути и найти обратную дорогу самостоятельно не смогу, то сразу же решила позвонить в МЧС, - рассказала Яна. – Диспетчеры выслушали меня и заверили, что помощь обязательно придёт, нужно только немного подождать. Мне было страшно не за себя, а за детей, они же такие маленькие. На телефоне оставалось всего лишь несколько процентов заряда".
По словам женщины, уже через несколько минут ей перезвонил Владислав Брусницын, который был назначен старшим поисково-спасательной группы от СПСЧ-16.
"Молодой человек на том конце провода доходчиво объяснил мне, как можно отправить свои координаты, - продолжает Яна. – Я ведь в этом ничего не понимаю. Больше всего боялась, что вот-вот сядет батарейка телефона. Но всё-таки смогла это сделать, успела. Последнее, что услышала в трубке: "Ждите! Помощь идёт!"
В общей сложности женщине с детьми пришлось провести в лесу около пяти часов. В Кисловке их уже ждала бригада скорой медицинской помощи, которая доставила маму с грудным ребёнком в больницу, подозревая, что он мог получить переохлаждение. К счастью, всё обошлось.
"От переживаний даже совсем забыла поблагодарить своих спасителей, - говорит Яна. – Я ждала укоров, упрёков в свой адрес. А вместо этого встретила столько внимания и заботы! До сих пор не понимаю, как могла сбиться с пути и так далеко отойти от посёлка. Большое спасибо всем ребятам, кто принял участие в поисках!"
Источник: МЧС РФ