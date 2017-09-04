ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками МЧС России, прибывшими в Приморье для ликвидации последствий циклона из различных регионов Дальнего Востока и Сибири оказывается всесторонняя адресная помощь жителям пострадавших от наводнения районов края.

Так, с нарастающим итогом, силами МЧС России была оказана адресная помощь населению в 855 случаях, расчищено 3407 придомовых территорий, 194 колодца, и свыше 82,8 км сточных канав и ливнёвки, откачана вода из 855 подвалов жилых домов, восстановлено свыше 18,7 км оград приусадебных участков, просушен 481 дом, распилено 985 кубометров деревьев, вывезено 8753 кубических метра мусора.

Всего с начала проведения аварийно-восстановительных работ в 23 пострадавших населённых пунктах расчищено 386 улиц, на которых расположено 2677 домов.

Дорожными службами продолжаются ремонтные работы на 5 участках повреждённых автомобильных дорог в Надеждинском районе.

В настоящее время развёрнутых пунктов временного размещения на территории края нет. Население из ПВР вернулось в свои дома.