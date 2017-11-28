ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет безопасности России поручил Минкомсвязи и МИДу проработать создание на базе БРИКС собственной инфраструктуры интернета для пользователей стран, входящих в блок (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

По имеющимся данным, инициатива обсуждалась на заседании Совбеза 26 октября. После этого президент России Владимир Путин поручил её проработать к 1 августа 2018 года.

Страны БРИКС, как говорится в предложении, должны создать собственную систему "дублирующих корневых серверов доменных имён (DNS)", которая будет независима от контроля международных организаций и способна обслуживать запросы пользователей стран БРИКС на случай сбоев или целевых воздействий.

На заседании Совбеза отметили, что "серьёзной угрозой безопасности России являются возросшие возможности западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве и готовность к их применению".

Россия не раз подчёркивала, что ICANN (организация, которая выдаёт доменные адреса) де-факто находится под контролем США и призывала БРИКС поддержать инициативу о передаче корпорации под независимое управление. С 2016 года контроль над ICANN перешёл от правительства США к некоммерческой организации.