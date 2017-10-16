Совещание послов России в государствах Центральной Азии пройдёт в Ашхабаде
16.10.2017, 12:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18-19 октября в Ашхабаде состоится «кустовое» совещание послов Российской Федерации в государствах Центральной Азии, которое пройдёт под председательством статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина. В нём примут участие послы России в Республике Казахстан, Киргизской Республике, Республике Таджикистан, Туркменистане и Республике Узбекистан, а также руководители ряда структурных подразделений Центрального аппарата МИД России.
Участники совещания проанализируют текущие тенденции развития ситуации в регионе и на ближайших подступах к нему, рассмотрят задачи, связанные с реализацией договорённостей руководства России со странами Центральной Азии.
Отдельное внимание будет уделено вопросам кадрового и материально-технического обеспечения российских загранучреждений в государствах Центральной Азии.
Участники совещания проанализируют текущие тенденции развития ситуации в регионе и на ближайших подступах к нему, рассмотрят задачи, связанные с реализацией договорённостей руководства России со странами Центральной Азии.
Отдельное внимание будет уделено вопросам кадрового и материально-технического обеспечения российских загранучреждений в государствах Центральной Азии.
Источник: МИД России