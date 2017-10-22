ОРЕАНДА-НОВОСТИ Совет Безопасности решительно осудил террористическое нападение в районе эль-Вахат под Каиром, в результате которого погибли и были ранены десятки египетских полицейских. Об этом сообщается в заявлении Председателя Совбеза.



Члены Совета выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также правительству Египта и пожелали скорейшего выздоровления раненым.



В заявлении подчеркивается, что члены Совета считают терроризм одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. Они призвали все страны-члены ООН приложить все необходимые усилия, чтобы найти и привлечь к ответственности организаторов, заказчиков и исполнителей этого теракта.