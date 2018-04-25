25.04.2018, 01:19
Совет Европы намерен добиться от России выплаты взносов
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный Секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во вторник, 24 апреля, заявил, что Россия должна выплатить взносы в организацию, которые предусмотрены обязательствами, которые предусматривает членство в организации, назвав отказ России от взносов "неприемлемым". В противном случае, он не исключил принятие "необходимых мер".
При этом, он заявил, что выплаты долга Ягланд намерен добиться от России до конца своих полномочий, как лидера Совет Европы. Тем не менее, он не уточнил, как будут выглядеть данные меры и в какой конкретно срок он намерен их применить.
Он также выразил недовольство тем, что Конституционный суд России поддержал решение властей не выполнять постановление Европейского суда по правам человека, в том случае, если они противоречат Конституции РФ: "Если бы любое государство - член СЕ использовало свою Конституцию против верховенства ЕСПЧ, его членство было бы окончено", - подчеркнул Ягланд.
Россиякая сторона заявила об отказе от выплаты взносов в Совет Европы в январе 2016 года. Это произошло после того, как в апреле 2014 года, после присоединения Крыма к России, Парламентская Ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права на участие в голосованиях, заседаниях уставных органов ассамблеи и участие в мониторинговой деятельности.
23 апреля докладчик бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила о дефиците бюджета в организации, отметив, что, учитывая обстоятельства, бюро ассамблеи вынуждено "пересмотреть глобально" свои приоритеты и методы работы.
При этом, он заявил, что выплаты долга Ягланд намерен добиться от России до конца своих полномочий, как лидера Совет Европы. Тем не менее, он не уточнил, как будут выглядеть данные меры и в какой конкретно срок он намерен их применить.
Он также выразил недовольство тем, что Конституционный суд России поддержал решение властей не выполнять постановление Европейского суда по правам человека, в том случае, если они противоречат Конституции РФ: "Если бы любое государство - член СЕ использовало свою Конституцию против верховенства ЕСПЧ, его членство было бы окончено", - подчеркнул Ягланд.
Россиякая сторона заявила об отказе от выплаты взносов в Совет Европы в январе 2016 года. Это произошло после того, как в апреле 2014 года, после присоединения Крыма к России, Парламентская Ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права на участие в голосованиях, заседаниях уставных органов ассамблеи и участие в мониторинговой деятельности.
23 апреля докладчик бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила о дефиците бюджета в организации, отметив, что, учитывая обстоятельства, бюро ассамблеи вынуждено "пересмотреть глобально" свои приоритеты и методы работы.
Источник: Ореанда-Новости