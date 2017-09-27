ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о перспективах развития мирового энергетического рынка.

В ходе заседания было отмечено, что в условиях роста энергопотребления в мире будет увеличиваться потребность в традиционных видах топлива. При этом быстрее всего будет расти спрос на природный газ. Наиболее перспективным сектором экономики с точки зрения роста потребления газа останется электроэнергетика.

Активнее всего наращивать потребление газа будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, согласно большинству прогнозов, в среднесрочной и долгосрочной перспективе около четверти мирового прироста потребления газа будет приходиться на долю Китая. Важным фактором роста потребления газа в стране является экологическая политика.

На традиционном для «Газпрома» европейском рынке будет наблюдаться дальнейшее снижение собственной добычи. Российский трубопроводный газ, спрос на который в последние годы в Европе активно растёт, и в дальнейшем останется наиболее экономически целесообразным источником её энергоснабжения.



Было подчёркнуто, что позиции «Газпрома» на мировом рынке в долгосрочной перспективе останутся устойчивыми, в частности, благодаря наличию крупнейшей ресурсной базы, развитой производственной и транспортной инфраструктуры. Компания ведёт комплексную работу по диверсификации направлений и маршрутов экспорта трубопроводного газа, а также развитию производства СПГ. Эти факторы будут способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности, увеличению объёмов экспорта и укреплению позиций российского газа на мировом рынке.