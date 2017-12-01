ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместители председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина и Людмила Бокова провели "круглый стол" на тему "Законодательное обеспечение взаимодействия государства и общества в поиске пропавших детей в Российской Федерации". В мероприятии принял участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.



Участники — представители МЧС РФ, Следственного комитета РФ, МВД РФ, региональных органов государственной власти, руководители общественных организаций и поисковых отрядов, эксперты – рассмотрели проблемы розыска пропавших детей, причины их побега из дома (детского дома), полномочия подразделений по делам несовершеннолетних ОВД, органов опеки и попечительства. Также поднят вопрос о порядке предоставления операторами связи информации правоохранительным органам о последнем местонахождении абонента, если возбуждено уголовное дело о пропаже ребенка.

Как отметила Елена Мизулина, ежегодно в России пропадает порядка сорока пяти тысяч детей, около десяти тысяч объявляются в розыск, из них в среднем полторы тысячи детей остаются в розыске на следующий год. Подавляющее большинство пропавших детей возвращаются сами, либо их находят спасатели или поисковые отряды, отметила сенатор.

В ходе мероприятия в Совете Федерации сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям представили тестовую версию оповещения по поиску детей на основе блокчейна.

По мнению Елены Мизулиной, представленная система оповещения значительно упростит поиск детей и появится возможность оперативно подключать к процессам поиска большое количество граждан.

В свою очередь Людмила Бокова сообщила о предложениях законодательного порядка, которые находятся в работе Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. В частности, эффективным способом реализации поисковых мероприятий является использование данных геолокации. Она подчеркнула, что это – реализация поручения Президента РФ от 23 августа, — о подготовке предложений по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения места нахождения принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокации.

Сенатор отметила, что в законе в настоящее время не прописано положение об использовании данных о месте нахождения физического лица, поэтому возникают сложности для доступа к данным при организации поиска. "Мы предлагаем в эту часть нормы прописать само понятие "место нахождения пользовательского оборудования" для того, чтобы это стало основой для предоставления этих данных в ходе оперативно-розыскной деятельности", — сказала Людмила Бокова.

Она добавила, что в законе необходимо дополнение об обязанности операторов сотовой связи предоставлять соответствующим органам информацию о местоположении пропавших граждан.

"Мы готовы выйти с этой законодательной инициативой", — сказала Людмила Бокова.