ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в первом заседании Молодёжного парламента при Законодательном Собрании шестого созыва региона.

В мероприятии участвовал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Олег Мельниченко передал пожелание успешной работы молодым парламентариям от имени Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В своём выступлении сенатор отметил роль молодёжи в решении важных вопросов государственного управления. "Сегодня время инициативных, неравнодушных людей, которым не безразлично будущее своего государства. Желаю вам, чтобы все ваши инициативы и начинания были востребованы, чтобы вы состоялись как политики и профессионалы», – сказал Олег Мельниченко.

В свою очередь Валерий Лидин поздравил молодых депутатов с избранием и в торжественной обстановке вручил им удостоверения. "Активнее включайтесь в процесс законотворчества, вносите инициативы, принимайте участие в обсуждении законопроектов. Работа в Молодежном парламенте накладывает на каждого из вас огромную ответственность, поскольку именно вы представляете в законодательном органе области интересы всей пензенской молодёжи", — сказал спикер регионального парламента.

В повестке дня первого заседания обсуждались организационные вопросы, в том числе выборы председателя, его заместителя я и секретаря Молодёжного парламента, а также сформированы профильные комитеты.

Председателем Молодёжного парламента избран Андрей Сушков, ранее возглавлявший Молодёжный центр русского географического общества.