ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На полях 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге состоялась встреча первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова с членами Группы по сотрудничеству с Советом Федерации Сената Национального Конгресса Аргентины, в которой принял участие Председатель Сената Национального Конгресса Аргентины Федерико Пинедо.

Во встрече с российской стороны участвовали председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин и член Комитета СФ по международным делам Рафаил Зинуров.

Приветствуя аргентинских парламентариев, Владимир Джабаровотметил поступательный и конструктивный характер развития российско-аргентинских отношений. "На протяжении более чем 130 лет дипломатических отношений мы всегда поддерживали доверительный и партнёрский характер связей, базирующихся на взаимной симпатии, живом интересе к жизни и культуре наших народов, оказывали друг другу политическую поддержку, руководствуясь принципами взаимного уважения, равенства и невмешательства во внутренние дела", — подчеркнул сенатор.

Владимир Джабаров выразил признательность аргентинским парламентариям за позицию Аргентины, которая не присоединилась ни к каким политическим и экономическим санкциям в отношении России.

В свою очередь Федерико Пинедо подчеркнул, что Аргентина разделяет ценности многополярного мира, проводит открытую внешнюю политику и заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в различных областях. «Аргентина является надёжным партнёром России, мы можем стать связующим «мостом» между Россией и Латинской Америкой», — отметил он.

На встрече подробно обсуждались перспективы углубления кооперации двух стран в торгово-экономической, сельскохозяйственной, энергетической, транспортной, научной, космической и военно-технической сферах. Особо была подчёркнута необходимость расширения прямых связей между регионами России и Аргентины.