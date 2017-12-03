ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В субъекты России на вооружение спасателей продолжает поступать новая современная техника, пожарно-спасательное оборудование, а также мобильные комплексы и пункты обогрева людей. Всё это позволит эффективнее бороться с крупномасштабными чрезвычайными ситуациями, техногенными авариями, учитывая динамику развития многих ЧС, а также тяжелейшие условия, в которых приходится работать пожарным и спасателям.

В Забайкальском крае огнеборцы получили семь современных пожарных автоцистерн с улучшенными техническими характеристиками.

В пожарно-спасательную часть № 5 города Читы поступили две автоцистерны на шасси повышенной проходимости – теперь под «прикрытием» пригородные поселки и частный сектор города.

Автомобиль с надстройкой фирмы «Розенбауэр» отправится в город Краснокаменск. Компактная автоцистерна отлично подходит для маневрирования в условиях городской застройки. Имеющееся на машине аварийно-спасательное оборудование позволит применять её не только на пожарах, но и для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Впервые за несколько лет удалось пополнить парк отдалённых от столицы региона населенных пунктов. Новую технику получили подразделения огнеборцев из Чернышевского, Улетовского, Балейского и Могочинского районов.

В следующем году забайкальские пожарные ожидают прибытие ещё трёх новых автоцистерн. С каждым поступившей единицей спасательной техники повышается боеготовность подразделений огнеборцев, которые способны бороться с пожарами любой сложности.

В преддверии зимнего периода парк тульской спасательной техники пополнился новым мобильным пунктом обогрева «Ковчег». С его помощью будут обеспечиваться необходимые условия для сохранения жизни и здоровья людей в условиях ЧС, в том числе организовываться первоочередное жизнеобеспечение водителей и пассажиров, попавших в экстренные ситуации и сложные погодные условия на трассах.

Модуль обогрева представляет собой быстро разворачиваемое надувное сооружение, рассчитанное на одновременное пребывание в нем 20 человек. Конструкция пункта обогрева позволяет двум спасателям в течение 20 минут развернуть и привести его в готовность к использованию.

«Ковчег» укомплектован спасательным оборудованием, медицинской кушеткой и аптечкой, печью, теплыми вещами, устройством для зарядки сотовых телефонов и другими средствами, необходимыми для оказания помощи людям, терпящим бедствие.

На вооружение ульяновских спасателей поступил мобильный комплекс обеспечения деятельности высокоманевренных пожарно-спасательных средств, названный спасателями Кирасиром. В его составе пять транспортных средств - это КАМАЗ, два пожарно-спасательных мотоцикла BMW, пожарно-спасательный мотовездеход (квадроцикл) и прицеп для него.

Комплекс предназначен для доставки к месту вызова личного состава и специализированных средств и оборудования для проведения пожарно-спасательных работ: тушения локальных очагов возгорания, проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, а также ликвидации последствий ДТП.

В комплектацию мотоциклов входят огнетушители и средства деблокировки пострадавших из автомобилей. При этом технические характеристики и маневренность сокращают время прибытия к месту происшествия в три раза по сравнению с аварийно-спасательным автомобилем.