03.05.2018, 21:05
Созданная к ЧМ-2018 инфраструктура послужит динамичному развитию регионов - Путин
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инфраструктура, созданная к Чемпионату мира по футболу 2018 года, послужит динамичному развитию российских регионов, городов, деловой активности в стране в целом и повышению качества жизни людей. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018.
"Подготовка к чемпионату в сфере транспорта стала одной из наиболее масштабных. Важно, что созданная инфраструктура, включая современные аэропорты, вокзалы, дороги, развязки, наработки в сфере цифровых технологий и интеллектуальных систем управления, будет гармонично интегрирована в транспортный каркас всей страны и послужит динамичному развитию наших регионов, городов, деловой активности в стране в целом и, конечно же, повышению качества жизни наших людей", - цитируют Путина СМИ.
При этом нагрузка на регионы РФ, которые принимают ЧМ-2018, по словам главы государства, вырастет в разы. "Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы", - сказал Путин, обращаясь к губернаторам регионов, которые приняли участие в заседании в формате видеоконференции.
Он призвал власти субъектов РФ обеспечить комфорт жителей, удобную логистику для гостей и спортсменов, культурную программу, безопасную автодорожную остановку. "В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая десятки международных СМИ. Отдельно обращаю внимание на своевременное и надёжное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков, причём имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, те, которые будут посещать болельщики", - подчеркнул Президент РФ.
Глава государства также сообщил, что подготовка к ЧМ-2018 практически завершена, наступает этап точечной настройки. "Подготовка к чемпионату миру по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точёной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", - заявил он.
"Подготовка к чемпионату в сфере транспорта стала одной из наиболее масштабных. Важно, что созданная инфраструктура, включая современные аэропорты, вокзалы, дороги, развязки, наработки в сфере цифровых технологий и интеллектуальных систем управления, будет гармонично интегрирована в транспортный каркас всей страны и послужит динамичному развитию наших регионов, городов, деловой активности в стране в целом и, конечно же, повышению качества жизни наших людей", - цитируют Путина СМИ.
При этом нагрузка на регионы РФ, которые принимают ЧМ-2018, по словам главы государства, вырастет в разы. "Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы", - сказал Путин, обращаясь к губернаторам регионов, которые приняли участие в заседании в формате видеоконференции.
Он призвал власти субъектов РФ обеспечить комфорт жителей, удобную логистику для гостей и спортсменов, культурную программу, безопасную автодорожную остановку. "В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая десятки международных СМИ. Отдельно обращаю внимание на своевременное и надёжное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков, причём имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, те, которые будут посещать болельщики", - подчеркнул Президент РФ.
Глава государства также сообщил, что подготовка к ЧМ-2018 практически завершена, наступает этап точечной настройки. "Подготовка к чемпионату миру по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точёной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", - заявил он.
Источник: Минкомсвязь
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