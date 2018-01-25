ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для проведения поисково-спасательных работ в Приморский край вылетел самолёт Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту находятся 10 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые имеют всё необходимое снаряжение и плавсредство для поиска и спасения людей.

Сегодня, 25 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя. По предварительным данным, он принадлежит рыболовному судну «Восток», на его борту находится 21 человек.

В настоящее время в районе поисковых работ воздушную разведку выполняют 3 вертолёта, в том числе один вертолет Ми-8 Хабаровского Авиационно-спасательного центра МЧС России.