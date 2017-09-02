ОРЕАНДА-НОВОСТИ 2 сентября самолёт Сухой Суперджет 100 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию троих тяжелобольных из Ставрополя в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.



Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.



Спецборт МЧС России, который осуществил санитарную эвакуацию, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.



- Двое детей будут доставлены в Северо-Западный федеральный исследовательский центр имени В.А. Алмазова, а один ребёнок будет проходить лечение в ожоговом центре в Нижнем Новгороде, где им будет оказана высокотехнологическая медицинская помощь, - отметил начальник отдела медицинской службы отряда «Центроспас» МЧС России Алексей Скоробулатов.



На протяжении всего полёта пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог МЧС России.