Спецборт МЧС России осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольных граждан из Симферополя и Грозного в Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москву
10.02.2018, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня из аэропорта Жуковский вылетел самолёт "Сухой Суперджет 100" МЧС России, который осуществит санитарно-авиационную эвакуацию четверых тяжелобольных граждан, в том числе троих детей, из Симферополя и Грозного в Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москву.
Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Спецборт МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые во время полёта позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим.
На протяжении всего рейса пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России ("Центроспас"), Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
В Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве пациентов доставят в специализированные медицинские учреждения, где им будет оказана необходимая медицинская помощь.
Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Спецборт МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые во время полёта позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим.
На протяжении всего рейса пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России ("Центроспас"), Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
В Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве пациентов доставят в специализированные медицинские учреждения, где им будет оказана необходимая медицинская помощь.
Источник: МЧС РФ