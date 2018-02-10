Спецборт МЧС России совершил санитарно-авиационную эвакуацию из Крыма в Москву и Санкт-Петербург трёх тяжелобольных пациентов
10.02.2018, 18:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спецборт МЧС России "Сухой Суперджет 100" совершил санитарно-авиационную эвакуацию трёх тяжелобольных детей. Они нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологической медицинской помощи, которую им окажут в лечебных учреждениях города Москвы и Санкт-Петербурга.
По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, на протяжении всей операции госпитализируемых пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Самолёт "Сухой Суперджет 100", который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.
По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, на протяжении всей операции госпитализируемых пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Самолёт "Сухой Суперджет 100", который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.
Источник: МЧС РФ