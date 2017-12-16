Спецборт МЧС России успешно осуществил санитарно-авиационную эвакуацию из Смоленска в Санкт-Петербург
16.12.2017, 10:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 декабря 2017 года около 21.30 на площадке ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова совершил посадку вертолёт Ми-8 "Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России". Он доставил в Санкт-Петербург из Смоленска пациентку, нуждающуюся в экстренной высокотехнологичной медицинской помощи. В полёте, который прошёл благополучно, женщину сопровождали медики.
Источник: МЧС РФ