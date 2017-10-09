ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня специальная пожарная охрана МЧС России отмечает свое 70-летие. В ее рядах порядка 16 тысяч высококвалифицированных специалистов и более 300 спецподразделений, которые обеспечивают надежную противопожарную защиту и охраняют около 300 особо важных и режимных объектов страны. Кроме того, в зоне их ответственности - свыше 400 населённых пунктов, 500 медицинских учреждений, 1700 образовательных учреждений. Огнеборцы всегда в числе первых прибывают на место аварий и принимают самое активное и решающее участие в ликвидации их последствий.

В состав специальной пожарной охраны входят: 1 судебно-экспертное учреждение ФПС, а также 50 управлений, работающих в регионах страны, в составе которых 293 специальные пожарно-спасательные части, 37 служб пожаротушения, 49 органов федерального государственного пожарного надзора. Их главная задача - не допустить пожары и другие чрезвычайные происшествия на стратегически важных предприятиях России, деятельность которых направлена на укрепление суверенитета нашего государства.

Специальные подразделения дислоцируются в 37 субъектах Российской Федерации. Ежедневно на дежурство заступает свыше 2 тысяч человек, в расчете находится более пятисот единиц основной и специальной пожарной техники. Кроме этого около 2 тысяч сотрудников и более шестисот единиц техники находятся в резерве. Они круглосуточно охраняют объекты оборонно-промышленного комплекса, ракетно-космической, авиационной и судостроительной промышленности, несколько объектов Московской Патриархии и многие другие.

Работа специальной пожарной охраны связана с больших риском. Возгорание или чрезвычайная ситуаций на охраняемых объектах может обернуться катастрофой не только для отдельно взятого населенного пункта, но и для нескольких субъектов Российской Федерации. В связи с этим особое внимание уделяется подготовке личного состава, изучению охраняемого объекта, взрывоопасных свойств применяемых веществ и архитектурных особенностей зданий и сооружений. Поэтому постоянные совместные учения с аварийно-техническими центрами Росатома, службами гражданской обороны и химической защиты, на которых отрабатываются приемы ликвидации возможных аварий, столь необходимы для огнеборцев спецподразделений.

Став первопроходцами в области пожаротушения и профилактики пожаров в послевоенные годы, спецподразделения постепенно нарабатывали опыт и приобретали знания. На их основе и в тесном взаимодействии с научными учреждениями министерств и ведомств создавались инструкции и правила по ведению предупредительной работы и организации деятельности подразделений. Свои знания и отвагу специалисты специальной пожарной охраны не раз демонстрировали при тушении сложнейших пожаров, спасая жизнь людей. Во время Чернобыльской трагедии они в числе первых направились на ликвидацию последствий катастрофы.

Сейчас на вооружении специальных подразделений состоит современная пожарно-спасательная техника, в том числе и инновационные разработки в области тушения пожаров - 925 основных и 259 специальных пожарных автомобилей. Постоянно наращивается наземная группировка робототехнических комплексов. На сегодняшний день их уже 20. За последние два года в специальные подразделения поставлены более 60 беспилотных летательных систем.