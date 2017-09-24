ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специальный докладчик ООН по праву на здоровье Дайнюс Пурас впервые посетит Армению. В ходе визита, который продлится с 25 сентября по 29 сентября, он намерен выяснить, в числе прочего, как в стране действует система здравоохранения, какие меры принимаются по предотвращению неинфекционных заболеваний, как организована психиатрическая помощь и насколько соблюдаются права ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом.

Эксперту предстоит оценить состояние медицинских учреждений и их оснащённость для приёма людей с инвалидностью, а также другие факторы, влияющие на уровень медицинского обслуживания населения, включая проявления дискриминации и насилия.

Специальный докладчик изучит положение, в котором находятся отдельные группы населения – женщины, дети, мигранты, люди, использующие наркотики, и инвалиды.