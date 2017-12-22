ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов настаивает на скорейшем рассмотрении и принятии законодательных поправок об отмене национального роуминга, которые фракция "СР" внесла в июне этого года.

В настоящее время Федеральная антимонопольная служба проводит проверку исполнения операторами предписаний об отмене роуминга в срок до 15 декабря, однако до сих пор абоненты продолжают необоснованно переплачивать за звонки в "чужом" регионе.

По мнению политика, в силу ограниченных полномочий ФАС и позиции операторов мобильной связи, которые под разными предлогами не торопятся исполнять требования регулятора, отмена роуминга может стать предметом затяжных разбирательств, в том числе судебных, исход которых никто не возьмётся предсказать.

"Если дело и дальше пойдёт так, как оно шло до сих пор, отмена роуминга грозит превратиться в бесконечную мыльную оперу, где счастливый конец теряется в туманной перспективе. Только закон сможет прекратить несправедливые поборы и ликвидировать искусственные тарифные "границы" между регионами нашей страны", – прокомментировал ситуацию Сергей Миронов.

Он отметил, что роуминг нарушает не только экономические права россиян. "Речь о едином информационном пространстве страны; о том, что люди должны ощущать себя гражданами одного государства, независимо от места пребывания, уверен политик. – А это вопрос политический. Тот, кто против отмены платы за роуминг – тот против единства России. Мы сегодня именно так ставим вопрос!".

Председатель СР напомнил, что добиться отмены "мобильного рабства" удалось, только приняв в 2012 году поправки в закон "О связи".

"Если бы мы тогда пошли путём согласований, предупреждений и судебных тяжб, не исключено, до сих пор топтались бы на месте", – считает Сергей Миронов.