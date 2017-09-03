Справедливая Россия почтила память жертв теракта в Беслане
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов, депутаты фракции "СР" в Государственной Думе, а также представители Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Северная Осетия-Алания во главе с Председателем РО СР Гарием Кучиевым приняли участие в мероприятиях памяти жертв террористического акта в Беслане в 2004 году.
В 13:05, когда ровно 13 лет назад в это время раздался взрыв в спортзале школы, тысячи людей замерли, склонив головы в знак памяти и скорби. Была объявлена минута молчания. Представители СР также возложили цветы и венок к месту гибели заложников в спортзале школы №1 города Беслана.