ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель председателя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству, заместитель руководителя фракции "СР" Михаил Емельянов в ходе выступления перед пленарным заседанием ГД 22 сентября рассказал о законопроектах, которые вносит фракция.

"Прежде всего, это закон, который предполагает увеличение оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет, - сообщил парламентарий. - К сожалению, демографическая ситуация в нашей стране не улучшается. Маткапитал действует, как стимулирующий фактор, но недостаточно. Есть и другие препятствия, которые мешают женщинам решиться на то, чтобы родить ребёнка. Одно из них - это критический период от полутора до трёх лет, когда находиться дома уже нельзя, потому что матери не получают компенсацию, а работать идти тоже нельзя, потому что невозможно устроить ребёнка в детский садик".

Поэтому "СР" предлагает увеличить до трёх лет оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком в случае, если ребёнку не предоставлено место в государственном дошкольном образовательном учреждении, сообщил Емельянов.

Ещё один важный законопроект направлен на усиление борьбы с коррупцией. "Это довольно жёсткий законопроект, который предполагает ответственность не только самого коррупционера, но и его близких родственников в части компенсации за тот вред, который был нанесён коррупционным преступлением", - пояснил Емельянов.