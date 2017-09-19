ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов прокомментировал правительственную инициативу о повышении акцизов на бензин и дизтопливо.

"Правительство регулярно с упорством, достойным лучшего применения, ищет способы залезть в карман нашим гражданам, взамен ничего не давая", - сказал депутат.

Он пояснил, что речь идёт о намерении Правительства дважды в следующем году повысить акцизы на топливо на 50 копеек - 1 января и 1 июля.

"Начиная с 2011 года Правительство обещает, что при повышении акцизов будет отменен транспортный налог", - напомнил Миронов.

По его мнению, повышение акцизов - это очередной обман. "Платить должен тот, кто ездит, а тот, кто ездит, заправляется на заправках, и уже давным-давно акциз на топливо троекратно превышает то, что собирают на транспортный налог. Мы будем настаивать на отмене транспортного налога. А с этими предложениями Правительства мы согласиться не можем", - подчеркнул политик.