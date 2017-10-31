ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Госдуме Сергей Миронов и депутаты фракции в ближайшее время внесут в ГД законопроект, гарантирующий жертвам политических репрессий право на первоочередное получение жилья. Инициатива разработана в связи с обращениями граждан, фактически она возвращает тот порядок, который применялся ранее.

Законопроектом предлагается восстановить право реабилитированных граждан, лишившихся жилья в ходе репрессий, на первоочередное предоставление жилых помещений. Это право должно также распространяться на членов семей и родственников, проживавших с гражданами до начала репрессий, на детей репрессированных, родившихся в местах лишения свободы.

По действующему законодательству реабилитированные граждане вправе вернуться туда, где проживали до начала репрессий, при этом органы власти обязаны поставить их на учёт и обеспечить жильём, но только в порядке общей очереди.

"Нашей инициативой мы предлагаем вернуться к прежнему порядку, исправив ошибку, допущенную законодателем по отношению к жертвам репрессий, – пояснил Сергей Миронов. – Эти люди и так подверглись чудовищной несправедливости со стороны государства. Настрадались больше, чем кто-либо, лишились не только жилья, потеряли своих близких, здоровье, провели годы жизни в ссылке и лагерях. Многого государство не в состоянии им компенсировать. Но то малое, что возможно, мы обязаны им вернуть, и как можно скорее".