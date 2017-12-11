Станции Московского центрального кольца начали украшать новогодними ёлками
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 20 станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажиры смогут увидеть новогодние елки. Самую большую из них, порядка трёх метров в высоту, уже установили возле входа на станцию Лужники. Остальные ели будут размещать внутри транспортно-пересадочных узлов, возле касс и турникетов. Высота искусственных деревьев составит порядка полутора метров.
«Новогодние ёлки разместят в тех местах вестибюлей станций МЦК, где они не помешают движению пассажиров. Тем не менее они будут хорошо видны. Каждое дерево украсят новогодними игрушками и шарами», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Новогодние ели установят на станциях МЦК:
— Лужники;
— Кутузовская;
— Деловой Центр;
— Шоссе Энтузиастов;
— Площадь Гагарина;
— Лихоборы;
— Окружная;
— Локомотив;
— Измайлово;
— ЗИЛ;
— Бульвар Рокоссовского;
— Соколиная Гора;
— Верхние Котлы;
— Крымская;
— Шелепиха;
— Хорошёво;
— Ботанический Сад;
— Ростокино;
— Белокаменная;
— Новохохловская.