ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 20 станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажиры смогут увидеть новогодние елки. Самую большую из них, порядка трёх метров в высоту, уже установили возле входа на станцию Лужники. Остальные ели будут размещать внутри транспортно-пересадочных узлов, возле касс и турникетов. Высота искусственных деревьев составит порядка полутора метров.

«Новогодние ёлки разместят в тех местах вестибюлей станций МЦК, где они не помешают движению пассажиров. Тем не менее они будут хорошо видны. Каждое дерево украсят новогодними игрушками и шарами», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новогодние ели установят на станциях МЦК:

— Лужники;

— Кутузовская;

— Деловой Центр;

— Шоссе Энтузиастов;

— Площадь Гагарина;

— Лихоборы;

— Окружная;

— Локомотив;

— Измайлово;

— ЗИЛ;

— Бульвар Рокоссовского;

— Соколиная Гора;

— Верхние Котлы;

— Крымская;

— Шелепиха;

— Хорошёво;

— Ботанический Сад;

— Ростокино;

— Белокаменная;

— Новохохловская.