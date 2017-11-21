ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственный научный центр РФ ФГУП "НАМИ" начал производство пилотной предсерийной партии спецавтомобилей на основе единой модульной платформы.



В рамках первого этапа проекта предусмотрено создание производственных мощностей на базе ФГУП "НАМИ", рассчитанных на объём в 150-200 автомобилей, в том числе в специсполнении, часть из которых поступит в свободную продажу в конце 2018-начале 2019 года.



Новые автомобили будут представлены в кузове седан, лимузин и минивэн, сообщает пресс-служба Минпромторга. Второй этап предполагает выпуск коммерческой серии автомобилей объёмом от 5000 единиц в год с использованием крупносерийных производственных мощностей предприятий партнёров.