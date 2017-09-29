ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Перед зимним периодом московские дороги обработают шампунем. Коммунальные службы несколько раз промоют специальным средством городские магистрали, тротуары и проезды внутри дворов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Дороги начнут мыть утром 30 сентября. На улицы города выйдут более пяти тысяч поливомоечных машин. Трассы по всей ширине проезжей части обработают шампунем, а через два часа смоют его водой. С помощью специального средства с улиц удалят мазутные и масляные пятна, следы от шин, а также подготовят дороги к противогололёдной обработке в холодное время года. Специалисты отмечают, что такие меры наиболее эффективны на чистом асфальте.



Одновременно со спецтехникой на столичные улицы, пешеходные зоны и дворы выйдут дворники и рабочие, которые будут чистить тротуары, асфальт и плитку вручную.