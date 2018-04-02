ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кассы Московского метрополитена, в которых работают англоговорящие сотрудники, отметят специальными стикерами к чемпионату мира по футболу — 2018. Владеющие английским языком кассиры смогут без труда объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро. Стикеры с надписью We speak English! наклеят на верхней части кассового окна.

«Мы наклеим более 150 стикеров на окнах касс 76 станций метро. Это станции, которые пользуются наибольшим спросом у туристов. Например, “Новослободская”, “Лубянка”, “Университет”. Также стикеры появятся на станциях рядом со стадионами, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2018: “Тушинской”, “Спартаке”, “Спортивной”, “Воробьевых горах”, “Фрунзенской”. Раньше кассы с сотрудниками, которые говорят на английском языке, помечали небольшими флажками. Однако они менее заметны. Крупные таблички на окнах будут видны иностранным туристам издалека», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Расклеивать стикеры начнут в апреле. Всего в подземке работают около 340 кассиров, которые свободно говорят по-английски. К ЧМ-2018 их количество превысит 400.

Во время проведения чемпионата мира по футболу на станциях столичной подземки будут дежурить около 100 сотрудников метро и более 100 волонтеров, владеющих английским языком. Они объяснят болельщикам и иностранным туристам, как доехать до нужной станции и добраться до стадиона, а также помогут выбрать маршрут до основных достопримечательностей города.

Помимо этого, к ЧМ-2018 в мобильном приложении «Метро Москвы» появится специальный раздел для болельщиков. Пользователи смогут проложить маршрут к стадиону «Спартак» и Большой спортивной арене «Лужников», где пройдут матчи чемпионата, к станциям городского велопроката. Сервис также подскажет наиболее удобный вид транспорта. Раздел в приложении переведут на пять языков: французский, испанский, китайский, немецкий и португальский.