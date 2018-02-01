ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почти 200 медработников столичного Департамента здравоохранения — врачи, фельдшеры и медсёстры — пройдут спецподготовку перед чемпионатом мира по футболу. Обучение начнётся 1 февраля и продлится до начала марта. На занятиях медицинские работники узнают, как правильно оказывать первую помощь в стрессовых и нештатных ситуациях, а также отработают навыки сердечно-лёгочной реанимации с применением современного автоматического дефибриллятора.

«Медиков научат быстро и слаженно действовать при огромном скоплении людей, которое ожидается на столичных стадионах во время проведения матчей ЧМ-2018. Для многих врачей и медсестёр это будет новый опыт, ведь им не часто приходится оказывать первую помощь на многотысячных стадионах. В дни чемпионата мира по футболу медицинские бригады должны быть готовы к нестандартным ситуациям. Поэтому мы разработали специальный алгоритм действий для сотрудников скорой, в том числе и на случай эвакуации пострадавших», — рассказал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Он отметил, что в подготовке медработников примут участие сотрудники Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи и других медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы.

В конце прошлого года 180 столичных врачей прошли первый этап обучения английскому языку. Занятия для медработников проводили в нескольких группах — в зависимости от уровня владения английским. Акцент сделан на расширении словарного запаса на медицинскую тематику. Специалисты, уже владеющие английским, занимались по программе, которая направлена на закрепление и повышение уровня знаний. Также организованы индивидуальные курсы.

Чемпионат мира по футболу в этом году пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск. В столице запланировано проведение 12 футбольных матчей. Основные события ЧМ-2018 развернутся на Большой спортивной арене «Лужников», способной вместить до 80 тысяч зрителей, а также на столичном стадионе «Спартак», рассчитанном более чем на 45 тысяч болельщиков.