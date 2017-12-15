ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца года в Москве будут работать 12 детских технопарков. Об этом Сергей Собянин сообщил на церемонии открытия детского технопарка «Наукоград». Он заработал на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА).

«Мы в городе уже создали шесть таких технопарков. И до конца года в декабре будет создано ещё шесть на базе ведущих университетов и высокотехнологичных предприятий Москвы. Так что я поздравляю вас с этим замечательным проектом», — сказал Мэр Москвы.

Он также отметил, что в технопарке ребята получат возможность поработать с представителями ведущих компаний, преподавателями научно-исследовательских институтов, инженерами «взрослых» технопарков. «И ребята уже по своему духу, как мне кажется, готовые будущие изобретатели, это люди, которые будут заниматься творчеством, неважно в какой области это будет: информационные технологии, робототехника, медицина», — добавил Сергей Собянин.

Во время визита Мэр Москвы осмотрел лаборатории детского технопарка, а также пообщался с ребятами, которые там занимаются. «С большим удовольствием посмотрел ваш новый детский парк. Действительно, удивительные технологии. И самое главное — удивительные ребята, которые получают удовольствие от того, что они делают. Они делают не только настоящее, но и будущее. И самое главное — своё будущее, что очень и очень важно», — сказал Мэр Москвы.



«Наукоград» создан на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Он расположен на первом этаже учебного корпуса МФЮА по адресу: улица Введенского, дом 1а. Его площадь составляет 1,1 тысячи квадратных метров.

Ключевой специализацией «Наукограда» будут информационные технологии в проектировании и прототипировании. Помимо МФЮА, технопарк планирует сотрудничать с вузом МИТУ-МАСИ (Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт) и образовательным комплексом «Воробьевы горы».

В технопарке будут работать четыре лаборатории. Первая — «Архитектура и геоинформатика». Здесь будут изучать и проектировать географические информационные системы. В ИТ-лаборатории будут изучать основы программирования, в лаборатории «Графический и промышленный дизайн» — заниматься основами дизайна и проектирования в формате 3D. А в программу четвертой лаборатории — «Робототехника» — войдут основы робототехники, курсы о типах и видах роботов и искусственном интеллекте.

Также в «Наукограде» будет работать кинолекторий на 60 мест, музей развития науки и техники и кафе-коворкинг.

Занятия в технопарке рассчитаны на участников старше 14 лет. Ожидается, что это будут ученики и студенты более 40 школ и колледжей Москвы. Занятия будут проходить ежедневно (без выходных) с 15:00 до 20:00. В каждой группе будет от 10 до 15 человек.

Различные образовательные мероприятия в технопарке смогут посещать порядка двух тысяч учащихся в год. На его оборудование выделили субсидию из бюджета Москвы.