ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования по теме терактов.

Страхи населения, связанные с террористической угрозой сегодня меньше, чем были весной этого года. Индекс опасений снизился с 51 п. в апреле (по данным опроса, проведённого после теракта в метро Санкт-Петербурга) до 41 п. в августе. За всё время проведения исследований значения индекса колебались в диапазоне 37-55 п. (при возможном минимуме 10 и максимуме 90 п.). Опасения за себя и близких стать жертвами теракта в той или иной степени сегодня выражают 66% россиян. Главным источником угрозы наши сограждане называют ИГИЛ (23% - первое место в списке).

Уверенность в способности российских властей защитить население от терактов в будущем продолжает расти: в августе соответствующий индекс достиг 68 п. – максимум за всю историю измерений (при возможном минимуме -100 и максимуме 100 п.). Более трёх четвертей граждан (82%) считают, что власти страны смогут оградить население от возможных атак.

Данные опроса комментирует руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «Две трети содержательных ответов на открытый вопрос связывают угрозу терроризма с исламом и населением тех стран и регионов, где он традиционно исповедуется. Эта тенденция – общемировая, и Россия здесь – не исключение. В таких условиях оценка вероятности стать жертвой теракта, как и способности власти защитить своих граждан от террористической угрозы, в значительной степени будет зависеть от возможности государства контролировать «исламский фактор». Россия, в отличие от Запада, избрала стратегию вовлеченности и неравнодушия, а не лицемерия; диалог, а не самоизоляцию. Безусловно, такая позиция связана с определёнными рисками и конфликтами, не является стопроцентной гарантией безопасности, но позволяет нам чувствовать, что процесс находится под контролем».