Страны БРИКС введут новый золотой стандарт: доллар окажется под ударом
16.12.2017, 15:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Страны БРИКС в скором времени создадут свою единую систему торговли золотом. Новая система полностью изменит мировую экономику, в которой Запад потеряет свою главенствующую роль.
"Сейчас по традиционной схеме всё золото проходит через Лондон и Швейцарию, но такая система теряет свою актуальность. Сейчас наблюдается отток этого драгметалла с Запада на Восток".
Большинство экспертов сходится во мнении, что создание золотого стандарта БРИКС сделает доллар слабым, из-за новой системы торговли золотом "американский рубль" потеряет своё главенствующее значение. Ведь в странах Азии больше доверяют золоту, чем напечатанным банкнотам.
Также эксперты отмечают ещё одну особенность новой системы: она будет на все 100 процентов обеспечена физическим драгметаллом. На Западе же сейчас и в будущем будут торговать "бумажным" золотом.
Эксперт по драгоценным металлам Клаудио Грасс рассказал, что в 2016 году через Внебиржевой рынок прошло 1,5 миллиона тонн драгоценного металла.
"Это мошенничество, это торговля тем золотом, которое ещё находится в недрах земли, оно ещё не добыто, это "бумажное золото".
Так что торговля физическим золотом, которую предложат страны БРИКС, нанесёт настоящий удар по американскому доллару.
"Сейчас по традиционной схеме всё золото проходит через Лондон и Швейцарию, но такая система теряет свою актуальность. Сейчас наблюдается отток этого драгметалла с Запада на Восток".
Большинство экспертов сходится во мнении, что создание золотого стандарта БРИКС сделает доллар слабым, из-за новой системы торговли золотом "американский рубль" потеряет своё главенствующее значение. Ведь в странах Азии больше доверяют золоту, чем напечатанным банкнотам.
Также эксперты отмечают ещё одну особенность новой системы: она будет на все 100 процентов обеспечена физическим драгметаллом. На Западе же сейчас и в будущем будут торговать "бумажным" золотом.
Эксперт по драгоценным металлам Клаудио Грасс рассказал, что в 2016 году через Внебиржевой рынок прошло 1,5 миллиона тонн драгоценного металла.
"Это мошенничество, это торговля тем золотом, которое ещё находится в недрах земли, оно ещё не добыто, это "бумажное золото".
Так что торговля физическим золотом, которую предложат страны БРИКС, нанесёт настоящий удар по американскому доллару.
Источник: БРИКС