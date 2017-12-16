ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Страны БРИКС в скором времени создадут свою единую систему торговли золотом. Новая система полностью изменит мировую экономику, в которой Запад потеряет свою главенствующую роль.

"Сейчас по традиционной схеме всё золото проходит через Лондон и Швейцарию, но такая система теряет свою актуальность. Сейчас наблюдается отток этого драгметалла с Запада на Восток".

Большинство экспертов сходится во мнении, что создание золотого стандарта БРИКС сделает доллар слабым, из-за новой системы торговли золотом "американский рубль" потеряет своё главенствующее значение. Ведь в странах Азии больше доверяют золоту, чем напечатанным банкнотам.

Также эксперты отмечают ещё одну особенность новой системы: она будет на все 100 процентов обеспечена физическим драгметаллом. На Западе же сейчас и в будущем будут торговать "бумажным" золотом.

Эксперт по драгоценным металлам Клаудио Грасс рассказал, что в 2016 году через Внебиржевой рынок прошло 1,5 миллиона тонн драгоценного металла.

"Это мошенничество, это торговля тем золотом, которое ещё находится в недрах земли, оно ещё не добыто, это "бумажное золото".

Так что торговля физическим золотом, которую предложат страны БРИКС, нанесёт настоящий удар по американскому доллару.