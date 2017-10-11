Страны ЕврАзЭС утвердили основные направления цифровой повестки Союза до 2025 года – Путин
11.10.2017, 22:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Страны ЕврАзЭС на сегодняшнем саммите в ходе заседания в узком составе утвердили Основные направления цифровой повестки Союза до 2025 года. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, начиная заседание саммита ЕврАзЭС в расширенном составе.
Он напомнил, что инициатива разработки этого документа была выдвинута в декабре 2016 года. "Россия готова активно участвовать в практической реализации цифровой повестки, речь идёт о проведении согласованной со странами Союза политики в области развития интернет-экономики, формирования общих правил цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и её защиты", – отметил Президент РФ.
Путин выразил уверенность в том, что "Союз успешно функционирует и развивается, интеграция положительно сказывается на темпах экономического роста наших государств". Он перечислил несколько экономических показателей, в том числе отметил рост объёмов внешней торговли Союза – "плюс 26%, а положительное сальдо экспортно-импортных операций с третьими странами превысило $77 млрд".
"Товарооборот между государствами-членами ЕврАзЭС увеличился в текущем году на 30%, это прямое следствие того, что мы создали в рамках Союза единый рынок и общее экономическое пространство", – подчеркнул глава российского государства.
"Убеждены, нужно продолжать системную работу по устранению ограничений, мешающих свободному передвижению товаров, рабочей силы, услуг и капитала между нашими государствами, следует ускорить разработку дорожной каты по ликвидации имеющихся пока ещё барьеров в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики, технического регулирования", – указал Путин.
По его словам, государствам-членам Союза предстоит завершить все внутренние процедуры, чтобы, как запланировано, с 1 января будущего года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕврАзЭС. Он добавил, что Евразийская экономическая комиссия должна заранее принять технические решения, необходимые для практического применения кодекса во внутрисоюзной торговле.
По мнению Путина, "принимаемые сегодня решения о налаживании сотрудничества в космической области и геоинформационных услуг, а также об объединении действующих в государствах ЕврАзЭС национальных систем дистанционного зондирования земли являются одними из важных решений".
Президент РФ также выступил за ускорение переговоров о создании зон свободной торговли между странами ЕврАзЭС и другими государствами.
"Стоит ускорить и уже начатый переговорный процесс о создании зон свободной торговли с теми странами, с которыми мы договорились выстроить такую работу и с которыми комиссия ведёт такую работу", – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что инициатива разработки этого документа была выдвинута в декабре 2016 года. "Россия готова активно участвовать в практической реализации цифровой повестки, речь идёт о проведении согласованной со странами Союза политики в области развития интернет-экономики, формирования общих правил цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и её защиты", – отметил Президент РФ.
Путин выразил уверенность в том, что "Союз успешно функционирует и развивается, интеграция положительно сказывается на темпах экономического роста наших государств". Он перечислил несколько экономических показателей, в том числе отметил рост объёмов внешней торговли Союза – "плюс 26%, а положительное сальдо экспортно-импортных операций с третьими странами превысило $77 млрд".
"Товарооборот между государствами-членами ЕврАзЭС увеличился в текущем году на 30%, это прямое следствие того, что мы создали в рамках Союза единый рынок и общее экономическое пространство", – подчеркнул глава российского государства.
"Убеждены, нужно продолжать системную работу по устранению ограничений, мешающих свободному передвижению товаров, рабочей силы, услуг и капитала между нашими государствами, следует ускорить разработку дорожной каты по ликвидации имеющихся пока ещё барьеров в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики, технического регулирования", – указал Путин.
По его словам, государствам-членам Союза предстоит завершить все внутренние процедуры, чтобы, как запланировано, с 1 января будущего года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕврАзЭС. Он добавил, что Евразийская экономическая комиссия должна заранее принять технические решения, необходимые для практического применения кодекса во внутрисоюзной торговле.
По мнению Путина, "принимаемые сегодня решения о налаживании сотрудничества в космической области и геоинформационных услуг, а также об объединении действующих в государствах ЕврАзЭС национальных систем дистанционного зондирования земли являются одними из важных решений".
Президент РФ также выступил за ускорение переговоров о создании зон свободной торговли между странами ЕврАзЭС и другими государствами.
"Стоит ускорить и уже начатый переговорный процесс о создании зон свободной торговли с теми странами, с которыми мы договорились выстроить такую работу и с которыми комиссия ведёт такую работу", – подчеркнул Путин.
Источник: Единая Россия