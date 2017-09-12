Строительство дублёра Остафьевского шоссе в Москве начнётся в ноябре
12.09.2017, 08:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2019 года появится новая дорога, которая разгрузит Остафьевское шоссе. Строительство дублера начнется уже в этом ноябре. Дорога длиной почти четыре километра пройдёт через поселения Рязановское и Воскресенское, городской округ Щербинка и район Южное Бутово.
«Дублёр Остафьевского шоссе будет иметь по две полосы движения в каждом направлении. На новой дороге появятся семь светофоров и более десяти наземных пешеходных переходов. Часть дублера, около 200 метров пути, пройдет по автомобильному мосту через ручей Молодец. Дорога обеспечит транспортную связь поселения Рязановское и городского округа Щербинка в обход села Остафьево», — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Строительство планируют завершить во втором квартале 2019 года. Дублер поможет снизить пассажиропоток на загруженном Остафьевском шоссе.
С 2018 по 2022 год в ТиНАО построят более 200 километров дорог, а к 2035-му протяженность улично-дорожной сети увеличится до 2088 километров.
«Дублёр Остафьевского шоссе будет иметь по две полосы движения в каждом направлении. На новой дороге появятся семь светофоров и более десяти наземных пешеходных переходов. Часть дублера, около 200 метров пути, пройдет по автомобильному мосту через ручей Молодец. Дорога обеспечит транспортную связь поселения Рязановское и городского округа Щербинка в обход села Остафьево», — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Строительство планируют завершить во втором квартале 2019 года. Дублер поможет снизить пассажиропоток на загруженном Остафьевском шоссе.
С 2018 по 2022 год в ТиНАО построят более 200 километров дорог, а к 2035-му протяженность улично-дорожной сети увеличится до 2088 километров.
Источник: Мэрия Москвы