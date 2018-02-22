Строительство паркингов над Алабяно-Балтийским тоннелем завершено
22.02.2018, 15:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завершено строительство паркингов над перекрытием Алабяно-Балтийского тоннеля. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарёв. Всего оборудовано 541 парковочное место.
"В механизированном паркинге оборудовано 124 места, в немеханизированном - 417 мест. Машино-места расположены на трёх подземных уровнях, в техническом пространстве и частично на прилегающей территории в районе Алабяно-Балтийского тоннеля", - глава ведомства.
Попасть на многоуровневую стоянку можно будет со стороны Балтийской улицы при движении в сторону Ленинградского проспекта. С этой же стороны улицы находятся два выезда из немеханизированного паркинга. Выезд из механизированного паркинга - на противоположной стороне Балтийской улицы.
Здание оборудовано лестничными сходами с выходом на поверхность и тремя лифтами грузоподъёмностью до 1000 килограммов.
Как отметил Андрей Бочкарёв, возведение паркингов оптимизировало строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, так как не нужно было проводить обратную засыпку технического пространства - там была оборудована многоуровневая стоянка.
Алабяно-Балтийский тоннель был полностью построен в декабре 2015 года. Его длина составляет 1935 метров. Тоннель соединяет районы Сокол, Аэропорт и Коптево и является частью транспортной развязки на Соколе.
"В механизированном паркинге оборудовано 124 места, в немеханизированном - 417 мест. Машино-места расположены на трёх подземных уровнях, в техническом пространстве и частично на прилегающей территории в районе Алабяно-Балтийского тоннеля", - глава ведомства.
Попасть на многоуровневую стоянку можно будет со стороны Балтийской улицы при движении в сторону Ленинградского проспекта. С этой же стороны улицы находятся два выезда из немеханизированного паркинга. Выезд из механизированного паркинга - на противоположной стороне Балтийской улицы.
Здание оборудовано лестничными сходами с выходом на поверхность и тремя лифтами грузоподъёмностью до 1000 килограммов.
Как отметил Андрей Бочкарёв, возведение паркингов оптимизировало строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, так как не нужно было проводить обратную засыпку технического пространства - там была оборудована многоуровневая стоянка.
Алабяно-Балтийский тоннель был полностью построен в декабре 2015 года. Его длина составляет 1935 метров. Тоннель соединяет районы Сокол, Аэропорт и Коптево и является частью транспортной развязки на Соколе.