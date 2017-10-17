Студенты МТУСИ зачислены в университет Нокиа
17.10.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 студентов Московского технического университета связи и информатики успешно прошли отборочные испытания и 12 октября 2017 года были зачислены в «Университет Нокиа».
Заключительный отборочный этап состоялся в главном офисе «Нокиа» в Москве.
В результате были отобраны 11 студентов, которые в течение 5 месяцев будут осваивать новые технологии IP/MPLS, Carrier Ethernet, VoIP, LTE, Clouds Solutions (NVF, SDN), получать практический опыт эксплуатации телекоммуникационного оборудования, а также ценные знания из первых рук у высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт в крупной международной компании.
Генеральный директор «Нокиа» в России Михаил Райскин поздравил студентов с зачислением в университет.
По окончании обучения студенты получат сертификаты об успешном окончании Университета Нокиа и возможность последующего трудоустройства в ведущую телекоммуникационную компанию.
Заключительный отборочный этап состоялся в главном офисе «Нокиа» в Москве.
В результате были отобраны 11 студентов, которые в течение 5 месяцев будут осваивать новые технологии IP/MPLS, Carrier Ethernet, VoIP, LTE, Clouds Solutions (NVF, SDN), получать практический опыт эксплуатации телекоммуникационного оборудования, а также ценные знания из первых рук у высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт в крупной международной компании.
Генеральный директор «Нокиа» в России Михаил Райскин поздравил студентов с зачислением в университет.
По окончании обучения студенты получат сертификаты об успешном окончании Университета Нокиа и возможность последующего трудоустройства в ведущую телекоммуникационную компанию.
Источник: Россвязь